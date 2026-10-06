Vinte e sete deputados estaduais garantem a base inicial do governador reeleito, Daniel Vilela (MDB), para o mandato de 2027 a 2030. Na oposição, são 14. No entanto, o emedebista pode começar o próximo ano com base maior, considerando casos de parlamentares eleitos por partidos adversários que demonstram abertura para dialogar com o Palácio das Esmeraldas.\nA lista d da base é formada pelas bancadas do MDB (7 deputados), União Brasil (4), Mobiliza (3), PRD (3), Agir (3), Podemos (2), PSD (2), PP (1), Republicanos (1) e Solidariedade (1). O deputado Rubens Marques (PSB) completa o grupo. Embora seja membro do PSB - que fez parte da coligação do candidato ao governo Luis Cesar Bueno (PT) -, Marques é governista declarado e disse que não pretende mudar posicionamento.\nNa oposição, estão o PL e o Novo, que elegeram cinco e dois deputados estaduais, respectivamente. Os partidos apoiaram Wilder Morais (PL) na disputa pelo governo estadual. Já O PSDB fez duas cadeiras na Alego e o Cidadania, uma. Os dois partidos formam federação e tiveram Marconi Perillo (PSDB) como candidato ao governo. O PT terá deputados a partir de 2027.