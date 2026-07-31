Quatro pessoas morreram em um acidente na GO-139, entre Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, no Sudeste de Goiás. As vítimas são dois adultos, uma criança e um adolescente. De acordo com os bombeiros de Silvânia, uma outra criança foi socorrida com vida e levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O hospital informou que o estado de saúde dela é grave e que a criança respira com ajuda de aparelhos.\nO acidente aconteceu na noite de quinta-feira (30) e envolveu um carro e um caminhão. Os bombeiros informaram que os veículos bateram de frente e as vítimas ficaram presas às ferragens. Todas as vítimas estavam no carro e tinham 6, 13, 28 e 36 anos (veja os nomes abaixo). No caminhão, estavam o motorista e o filho dele, que tiveram ferimentos leves.