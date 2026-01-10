Pedro Augusto, de Anápolis (GO), Chaiany, de São João da Aliança (GO); e Ricardo, de Goiânia (GO) são os candidatos de Goiás no BBB 26 ((Divulgação/Globo))\nCom a abertura da casa de vidro, novos nomes na disputa buscam manter a tradição de participantes goianos na casa mais vigiada do país. Animação total e disposição para o jogo são características comuns entre os candidatos. Agora, o destino do trio no BBB26 depende do voto popular. Veja quem são e como pretendem conquistar uma vaga definitiva na luta pelo prêmio milionário.\nPaulo Augusto\nPaulo Augusto, de Anápolis (GO) (Divulgação/Globo)\nNascido em Inhumas, na região central do estado, Paulo Augusto tem 21 anos e é apaixonado por animais. Estudante de Medicina Veterinária, ele mora em Anápolis com Roberto, seu irmão mais velho.\nDesde pequeno sempre gostei de animais. Estou cursando medicina veterinária. No final de semana, amo pegar um ‘botequinhos’ de boa. Acho que meu estilo country faz sucesso entre as mulheres".