-Vídeo: bebê (1.3380943)\nUm bebê recém-nascido do sexo masculino foi abandonado dentro de uma caixa de papelão às margens da rodovia GO-403, em Caldazinha, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Prefeitura de Senador Canedo, o bebê tem três dias de vida, segundo informações repassadas pela equipe da Maternidade Aristina Cândida (assista ao vídeo acima).\nO caso foi registrado por volta das 17h30 deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, o bebê foi encontrado por militares do Batalhão Rodoviário durante um patrulhamento de rotina na GO-403.\nEm entrevista à repórter Raffaella Barros, do g1 Goiás, o tenente Borges, porta-voz do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, disse que o bebê estava vestido com fralda e um macacão. Além do cordão umbilical, ele ainda estava sujo de sangue. Depois de acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o recém-nascido foi transferido para a Maternidade Aristina Cândida, em Senador Canedo.