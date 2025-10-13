Simone Simikidi Xerente, de 38 anos, se surpreendeu ao dar à luz e saber que o filho nasceu com 6 kg, em Miracema do Tocantins, região central do estado. A mãe não imaginava que Regis nasceria tão grande e, agora, pensa nas roupinhas que comprou para os primeiros meses de vida do filho.\nNa verdade, não estava esperando tudo isso, mas fiquei bastante surpresa e feliz demais. As roupinhas não vão servir nenhuma, vou ter que comprar outras”, contou Simone.\nSimone Simikidi é indígena e mora em Tocantínia, mas teve que ir para o Hospital Regional de Miracema para dar à luz. O bebê nasceu por volta das 7h10 da última terça-feira (7).\nO parto teve que ser uma cesariana, justamente por causa do tamanho do bebê. Além disso, segundo a mãe, também estava previsto realizar uma cirurgia de laqueadura após o parto