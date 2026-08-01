Um bebê nasceu dentro de uma ambulância durante a transferência da mãe para o Hospital Materno Infantil de Gurupi, no sul do Tocantins. A gestante deu entrada em trabalho de parto avançado no Hospital Municipal Hermínio Azevedo Soares, em Formoso do Araguaia, na madrugada deste sábado (1º), mas o nascimento ocorreu antes de a equipe chegar à maternidade de referência.\nSegundo a diretora administrativa do hospital de Formoso do Araguaia, Marcela Gama, a mulher estava com 40 semanas de gestação e chegou à unidade com 6 centímetros de dilatação. Como o hospital do município é uma unidade de pequeno porte e não funciona como maternidade, a paciente foi encaminhada para o hospital de referência em Gurupi.\nGerente ajuda bebê a nascer em frente a bar de Goiânia\nBebê nasce em UPA de Palmas após gestante ser mandada para casa três vezes em maternidade