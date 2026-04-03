O bebê nasceu dentro de uma ambulância no meio da rodovia BR-020, a caminho do Hospital Centro Norte Goiano, em Uruaçu, na região norte de Goiás. A mãe Camila viajaria sete horas para o parto, mas o bebê Josué veio de madrugada. Os dois passam bem.\nO trajeto iniciou no Hospital Municipal de Posse, na região nordeste de Goiás, com destino ao norte de Goiás. Segundo informações da TV Anhanguera, a mãe passou por uma situação chamada de sofrimento fetal, quando o bebê fica sem o oxigênio ou com algum estresse ainda dentro da barriga da mãe.\nBebê chama atenção ao 'posar como modelo' poucas horas após o nascimento; vídeo\nCachorro é resgatado após cair em cisterna de sete metros em Luziânia; vídeo\nPrestes a dar à luz, mulher vive sob teto da Estação Ferroviária\nA ambulância estava chegando próxima ao distrito de Bezerra, no município de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, quando a equipe médica percebeu que não daria tempo de chegar ao hospital.