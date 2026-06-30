Bebê nasceu pelas mãos de pediatras em unidade sem obstetrícia em Palmas (Reprodução/Arquivo pessoal de Marcela Silva)\nMarcela Silva deu à luz na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul, em Palmas, após procurar o Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos por três vezes e não conseguir internação. Segundo a família, ela apresentava dores intensas, sangramento e perda de líquido dias antes do nascimento do bebê.\nO caso aconteceu no último sábado (27). Marcela é moradora de Guaraí e estava na capital à espera do nascimento do filho. Ela conta que procurou a maternidade estadual pela primeira vez no dia 20 de junho.\nAinda conforme a gestante, a médica informou que os sintomas seriam comuns no fim da gravidez e a liberou para voltar para casa.\n“Olha, o primeiro dia que eu apareci na maternidade Dona Regina foi no dia 20, com muitas dores, e já estava sangrando há dias. Simplesmente a médica falou que era supernormal, que era o útero amolecendo. Mas estava há dias sem conseguir andar também, por causa das dores fortes na pelve”, relatou.