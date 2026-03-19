Um bebê de apenas um mês de vida que estava sem respirar foi salvo por policiais militares do Batalhão Rural de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações da polícia, o bebê se engasgou com leite materno.\nAs equipes estavam em frente ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp) quando avistaram um carro em alta velocidade.\nApós alcançarem o carro, os policiais perceberam que o pai estava em completo desespero e o bebê já sem sinais vitais. Os militares se deram conta de que se tratava de uma situação de emergência e realizaram as manobras para ajudá-lo.\nBebê é abandonado em caixa de papelão às margens de rodovia em Caldazinha\nCriança morre após levar choque ao encostar em cerca energizada, em Niquelândia\nRecém-nascido encontrado em caixa de papelão recebe alta e é encaminhado para abrigo