Uma caminhoneira encontrou o veículo incendiado em Palmas. Após os Bombeiros apagarem as chamas, a proprietária Letícia Pereira Martins encontrou um exemplar da Bíblia praticamente intacto na porta do motorista.
A Bíblia está inteirinha. Isso aqui foi o que sobrou do meu caminhão, acabou. Mas o que sobrou foi a Palavra de Deus, que estava aqui na porta" comentou em vídeo publicado nas redes sociais.
O incêndio ocorreu na madrugada do dia 15 de janeiro, na quadra 210 Sul. Equipes do Corpo de Bombeiros constataram a presença de labaredas concentradas na região da cabine e no espaço entre a cabine e o baú, com os vidros já quebrados em decorrência da ação do fogo.