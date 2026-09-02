Um incêndio destruiu uma loja de embalagens no Setor Jardim Balneário Meia Ponte, na região norte de Goiânia. Apesar da rápida propagação do fogo, que consumiu estoques de materiais e móveis do comércio, um detalhe chamou a atenção: uma Bíblia foi encontrada completamente intacta em meio às cinzas. Um vídeo divulgado pelo portal Jardim Balneário Notícias mostra o contraste entre o livro e o cenário de destruição no local.\nAo repórter Fábio Castro, da TV Anhanguera, o proprietário do estabelecimento, Wildes do Prado Fiorentino, contou que o livro estava guardado dentro de uma mesa e aproveitou para reforçar sua fé.\nA mesinha queimou completamente, os documentos da loja, boletos, tudo que estava lá queimou tudo. E ele [um amigo] me entregou a Bíblia que não aconteceu nada, nenhum arranhão. Isso aí me chamou muita atenção. O Deus que eu sirvo é o Deus das causas impossíveis. O Deus que me deu essa loja, se for da vontade dele, vai me dar recursos para reabrir", relatou o comerciante.