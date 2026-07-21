-BOMBA_ARGETINO_DAQUI (1.3435669)\nCâmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher e um adolescente deixam um bilhete escrito "Chupa Argentina" antes de arremessarem uma bomba caseira contra a residência de um imigrante argentino, em Jataí, no sudoeste de Goiás. O ataque ocorreu na noite do último domingo (19), logo após a derrota da seleção argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo.\nNas imagens, divulgadas pela TV Anhanguera, uma mulher enrolada em uma bandeira do Brasil e um adolescente são flagrados arremessando um artefato explosivo contra a residência do morador (confira o vídeo no topo).\nDe acordo com a reportagem da TV Anhanguera, o morador, que vive na cidade há seis anos, relatou à polícia que os dois filhos pequenos estavam no imóvel no momento da explosão.\nO argentino demonstrou preocupação com vizinhos acamados que vivem ao lado da residência e que, caso o explosivo provocasse um incêndio, não conseguiriam deixar o local.