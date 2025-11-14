A biomédica Érica Luciana Machado, de 47 anos, que está desaparecida há 11 dias perdeu o emprego e disse que queria ir para o mato, informou Aline Lopes, delegada responsável pelo caso. Ao POPULAR, a investigadora destacou que a mulher transferiu R$ 10,4 mil para a mãe um pouco antes de desaparecer. A familiar alegou à polícia que só viu a movimentação bancária depois que a filha sumiu.\nAo POPULAR, a assessoria da Polícia Civil (PC), informou nesta sexta-feira (14) que não há atualizações do caso, mas que a delegacia de Corumbá de Goiás, está investigando com apoio do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID).\nDe acordo com a mãe de Érika, ela teria desaparecido por volta das 10h30 de 1° de novembro, mesmo dia e horário que realizou a tranferência bancária. Segundo amigos, Érika Luciana estava com a reserva de dinheiro acabando e pretendia se mudar para Jatái, na região sudoeste de Goiás, e morar com o pai.