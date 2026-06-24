-surda_crisma_aguas.mp4 (1.3425620)\nEm um gesto que transcende a liturgia e reforça o compromisso da Igreja Católica com o acolhimento, Dom Francisco Agamenilton, bispo da Diocese de Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal (DF), protagonizou um momento de profunda inclusão no último fim de semana. Aos 50 anos, o religioso dedicou-se a aprender alguns sinais que pertencem à Língua Brasileira de Sinais (Libras) para ministrar pessoalmente o sacramento da Crisma a uma jovem surda da comunidade, garantindo que ela pudesse compreender cada detalhe do rito sagrado.\nO momento, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, revela a plena sintonia entre o bispo e Kelly Lopes. Com paciência e precisão nos sinais, Dom Agamenilton permitiu que a crismanda participasse integralmente de um dos momentos mais importantes de sua vida religiosa. Na gravação, é possível observar o diálogo por meio de sinais entre o bispo e a jovem.