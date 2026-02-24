Bispo de igreja evangélica é suspeito de enviar fotos íntimas para adolescentes, em Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm bispo evangélico é suspeito de enviar fotos íntimas para adolescentes, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. O investigado, de 43 anos, foi expulso da igreja após as denúncias, segundo a administração. Ao menos quatro jovens registraram boletim de ocorrência por abusos que teriam começado em 2014, de acordo com a apuração da TV Anhanguera\nPelo nome não ter sido divulgado, JORNAL não conseguiu localizar a defesa para que pudesse se posicionar.\nEm nota, a Igreja Batista Missionária Global Mission (IBM Global Mission) informou que tomou conhecimento de relatos envolvendo conduta supostamente inadequada atribuída a pessoa vinculada à sua liderança e que a situação que está sendo tratada com “máxima seriedade, responsabilidade e rigor institucional”. Por fim, a instituição disse que está colaborando com as investigações (veja a nota completa no final).