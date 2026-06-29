Pacientes da rede municipal de saúde de Palmas enfrentam dificuldades para acessar resultados de exames laboratoriais realizados nas Unidades de Saúde da Família (USFs). Apuração da reportagem identificou que o sistema utilizado para consulta dos laudos permanece bloqueado na USF do Jardim Taquari, situação que tem atrasado o andamento de tratamentos e levado moradores a retornarem diariamente à unidade em busca de informações.\nA equipe do JTo esteve no local na última semana e voltou à unidade nesta segunda-feira (29). Apesar do fechamento da USF em razão do ponto facultativo municipal, o laboratório responsável pela coleta de exames manteve o atendimento ao público. No local, funcionários confirmaram que o acesso aos resultados continuava indisponível e informaram que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) repassou previsão de normalização apenas para a próxima semana.