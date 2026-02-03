Ao menos seis vezes desde o inicio do ano, a Marginal Botafogo teve o acesso bloqueado em razão das chuvas. É uma média de uma interdição a cada 5,5 dias. Na maioria das ocorrências, o bloqueio foi rápido e durou menos de uma hora.\nDe acordo com os diversos informes da Prefeitura de Goiânia, as interdições possuíram caráter preventivo e visa garantir a segurança de motoristas e pedestres, com orientação para que os condutores evitem a região e utilizem rotas alternativas até que as condições sejam normalizadas.\nUm dos pontos que recebeu mais intervenções foi o trecho na altura da Avenida Jamel Cecílio. No início de dezembro de 2025, um motorista chegou a ser resgatado no trecho após o carro ficar submerso durante uma forte chuva que atingiu o local.\nComurg é impedida de cortar árvores sem autorização da AMMA