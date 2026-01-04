-VÍDEO: Bode é resgatado após ficar preso em desfiladeiro, em Goiás; vídeo (1.3356788)\nUm bode foi resgatado após ficar preso por vários dias em um desfiladeiro de rocha calcária no município de São Domingos, no nordeste de Goiás. O animal estava em um paredão íngreme, a 120 metros de altura, em um ponto de difícil acesso, sem conseguir se deslocar.\nO resgate foi realizado no dia 2 de janeiro por equipes do Pelotão Bombeiro Militar (PBM) de Campos Belos, em uma fazenda localizada a cerca de 20 quilômetros da zona urbana de São Domingos, nas proximidades do Parque Estadual da Terra Ronca, a aproximadamente 124 quilômetros da sede do quartel.\nSegundo o PBM, o paredão de rocha calcária onde o bode ficou preso tem cerca de 120 metros de altura, conforme estimativa repassada pelo proprietário da área à corporação. Durante a operação, no entanto, a equipe conseguiu acessar uma fenda natural no meio da rocha, o que facilitou o trabalho e reduziu os riscos do resgate.