-VÍDEO DO BOI TENTANDO SAIR DA ARENA (1.3409074)\nUm boi tentou pular a arena durante um leilão em Leopoldo de Bulhões, região sudeste do estado. Um vídeo publicado nas redes sociais de Rafael Alves mostra a reação dos fazendeiros; alguns chegam a se assustar e correr do local, enquanto outros assistem ainda espantados com o comportamento do nelore. Após o susto, o homem se divertiu com a situação e comentou: “acorda leilão” (veja vídeo acima).\nO vídeo foi publicado nas redes sociais de Rafael Alves na segunda-feira (11). O valor inicial do boi é anunciado e, um pouco depois de abaixar o preço para R$ 7.720, o nelore olha para os lados, dá a volta na arena e, de repente, tenta pular o cercado. A reação do boi causa espanto no narrador do leilão, que na sequência pede: “solta o boi, abre a porteira”.