-VÍDEO (1.3463157)\nUma boiada cruzando rodovias e estradas de terra em meio a uma viagem de 150 km impressionou motoristas nas redes sociais. Uma postagem publicada pela médica Lara Nhola informa que o trajeto começou há mais de duas semanas e a chegada está prevista para esta sexta-feira (2), em Moiporá, região oeste do estado (veja o vídeo acima).\nEm meio à poeira, ao asfalto e aos dias ensolarados, a longa jornada da equipe e dos animais foi registrada em várias cenas em diferentes pontos do trajeto. Em uma parte do registro, mostram-se alguns carros e caminhões parados nos dois sentidos da via aguardando a boiada atravessar. O vídeo publicado na quinta-feira (1º) chamou atenção dos internautas, que desejaram boa viagem e aplaudiram a cena.\nApós um mês sem beber, Leonardo é flagrado por Poliana Rocha com garrafa gigante em Paris