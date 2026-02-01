O Sabores do Campo deste domingo (1º) traz uma receita de bolinho frito recheado com queijo. Quem ensina o preparo é a dona de casa Dona Maria Antunes, conhecida como Vovó Maria, que mora em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Além de amarelinho, crocante e recheado, o bolinho tem queijo na receita (veja o modo de preparo abaixo).\nDona Maria Antunes ensina um segredo na hora do corte do milho para que a massa não amargue.\nNão cortar o sabugo. Vocês corta por cima para não cortar o sabugo, porque senão a massa de vocês vai amargar", explica.\nJornal do Campo mostra receita com abacaxi que pode levar até seis meses para ficar pronta\nIngredientes:\n15 espigas de milho verde (em ponto médio, nem muito duro nem muito mole)\n300 gramas de queijo minas frescal cortado em cubos\n2 pimentas-bode