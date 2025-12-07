O Sabores do Campo deste domingo (7) traz uma receita com sabor de casa de vó. Quem ensina a receita é a Luci Vieira, que aprendeu a fazer com a mãe e a avó bolos e biscoitos na fazenda da família, em Bom Jesus de Goiás, na região sul do estado.\nIngredientes\n3 ovos\n1 xícara de leite\n1 xícara de água\n1 lata de leite condensado\n1 xícara de açúcar\n1 xícara de fubá\n2 colheres de sopa de manteiga\n1 colher de sopa de fermento em pó\nVeja o passo a passo\nBata no liquidificador os ingredientes mais líquidos: os ovos, a manteiga de leite, a água, o leite e, por último, o açúcar.\nDepois, coloque o leite condensado e o fubá e o bata mais um pouco. Coloque o fermento em pó e apenas pulse delicadamente.\nLeve a mistura em uma fôrma redonda ao forno por mais ou menos 25 minutos.