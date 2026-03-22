O Sabores do Campo deste domingo (22) ensina uma receita clássica com um toque especial: bolo de milho com queijo, goiabada e requeijão. Quem mostra o preparo é o chef Márcio, que aposta em uma versão sem farinha de trigo e com textura mais rústica.\nA receita aproveita ingredientes simples e traz uma combinação tradicional que agrada ao paladar: o doce da goiabada com o salgado do queijo. Segundo o chef, o segredo está no preparo da massa e na ordem dos ingredientes no liquidificador.\nBolinho frito recheado com queijo: Jornal do Campo ensina receita tradicional, crocante e recheada\nJornal do Campo mostra receita com abacaxi que pode levar até seis meses para ficar pronta\nIngredientes\n5 ovos\n2 latas de milho\n400 ml de leite\n120 ml de óleo\n350 g de açúcar\n250 g de milharina\n1 colher de sopa de fermento em pó