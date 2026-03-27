O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 71 anos, recebeu alta nesta sexta-feira (27) do hospital onde estava internado havia duas semanas, em Brasília, para cumprir prisão em regime domiciliar. Ele deverá seguir do hospital DF Star para a casa dele, que fica em um condomínio fechado no bairro do Jardim Botânico.\nCondenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente estava no hospital desde 13 de março, quando foi levado ao DF Star após passar mal durante uma madrugada na Papudinha. Ele saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na segunda-feira (23).\nBolsonaro havia sido internado com um quadro de broncopneumonia bacteriana nos dois pulmões. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (26), o hospital DF Star informou que ele estava sem sinais de infecção aguda e com boa evolução clínica.