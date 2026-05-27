Programa está previsto para iniciar em 3 de agosto (Divulgação / Instragram PROEBOM)\nO Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM) está com inscrições abertas para crianças de 9 a 11 anos. Ao todo, são 2.060 vagas abertas distribuídas nas nove unidades dos Comandos Regionais Bombeiros Militar do estado de Goiás, em 65 cidades. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de junho pelo sistema PROEBOM.\nDe acordo com o edital, os alunos serão escolhidos por meio de sorteio, previsto para as 9h do dia 16 de junho. O sorteio acontecerá online pelo canal oficial do Instagram do programa. Já a divulgação dos candidatos e convocação para as matrículas será realizada no site oficial da CBMGO, prevista para 18 de junho.\nConfira aqui o edital\nAlém disso, poderão concorrer às vagas, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down e em outras condições, desde que apresentem atestado médico atualizado e comprovação de aptidão para realizar atividades físicas.