O major Daniel Marra Pinheiro, chefe do Departamento Acadêmico da Academia de Bombeiros Militares de Goiás, gravou um vídeo para uma rede social dando dicas de salvamento. Major Marra utilizou como exemplo um caso que aconteceu na Marginal Botafogo no último sábado (6) após um carro ficar preso em um alagamento e o motorista sair do veículo.
Com a recente intensidade das chuvas em Goiás e em várias partes do país, as corporações têm trazido a urgência em saber como reagir a situações de risco, especialmente quando veículos ficam presos em alagamentos. O caso do motorista está sendo usado como um modelo prático por especialistas para educar a população sobre as melhores práticas de salvamento.
Ao POPULAR, o major Marra informou que já possui 21 anos de corporação e é especialista em atendimento pré-hospitalar. O bombeiro acumula mais de um milhão de seguidores em uma rede social e posta vídeos frequentemente dando dicas para a população goianiense.