Um idoso de 75 anos está desaparecido há sete dias em uma área de mata de Aguiarnópolis, região norte do estado. Segundo a família da vítima, Luiz Gonzaga Martins da Silva foi visto pela última vez no dia 11 de outubro.
Veja no Bom dia Tocantins: Força-tarefa realiza buscas por homem desaparecido em Aguiarnópolis
As informações recebidas pelas equipes de resgate são de que ele desapareceu no assentamento Coco, zona rural da cidade. Uma equipe de resgate da brigada municipal foi enviada à região.
As buscas foram reforçadas pelo Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira (16). Os militares realizaram uma operação a pé, com o auxílio de um cão farejador, mas o idoso não foi encontrado.