O borracheiro Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos, foi morto a tiros no trabalho, em Anápolis, na região central de Goiás. Segundo a polícia, os disparos atingiram a boca e o tórax de Marcelino Bueno Júnior. A morte foi confirmada no local.
O crime aconteceu em uma borracharia, na Avenida Pedro Ludovico, na quinta-feira. Como o nome dos suspeitos não foi divulgado, a reportagem não localizou a defesa deles até a última atualização deste texto.
De acordo com a polícia, Marcelino foi procurado por um homem de capacete no interior da borracharia. A Polícia Militar informou que fez a prisão da mulher que pilotava a moto usada no crime na sexta-feira (6). Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes.