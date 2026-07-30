A BR-060 terá uma operação de "Pare e Siga" nesta quinta-feira (30), no trecho entre Goiânia e Anápolis. A interrupção será necessária para a retirada de uma carreta tombada na pista. O veículo estava carregado com soja a granel e tombou na última terça-feira (28), na altura do km 123, em Terezópolis de Goiás, no sentido sul (Goiânia).\nSegundo a concessionária Triunfo Concebra, os trabalhos de destombamento e remoção por guindaste devem começar às 9h30. Durante a execução do serviço, haverá interdição total da pista sul, com o tráfego sendo controlado temporariamente pelo sistema de alternância de fluxo. A previsão é que a operação seja concluída e a pista totalmente liberada até às 15h.\nAlém da Triunfo Concebra, a ocorrência vai contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF-GO). Para quem precisa passar pelo trecho, a recomendação é de atenção redobrada. Confira os cuidados sugeridos: