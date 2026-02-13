O levantamento Viagem Segura da Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontou que a BR-153 é a rodovia com mais mortes em Goiás. Em 2025, a rodovia registrou 973 acidentes, representando 30% do total e 91 mortes, representando 29% do total de mortes nas rodovias em Goiás.\nOs dados fazem parte de um guia da CNT divulgado na segunda-feira (9) com o objetivo de orientar motoristas que vão pegar a estrada nos feriados no primeiro semestre de 2026. O período de referência para a pesquisa foi de janeiro a dezembro de 2025.\nSegundo a CNT, a principal causa de mortes é a ausência de reação do condutor, registrada em 19% dos acidentes com vítimas fatais. A batida é o tipo de acidente mais recorrente, registrada em 53% dos acidentes, seguido de saída de pista (21%) e capotamento (9%).\nEstado passa a comandar o transporte coletivo da Grande Goiânia