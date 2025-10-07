Apenas 36% dos homicídios registrados ao longo de 2023 haviam sido esclarecidos -com ao menos um suspeito identificado e denunciado à Justiça- até o final do ano passado. Os dados, levantados pelo Instituto Sou da Paz, se refererem a crimes que ocorreram em 16 estados e no Distrito Federal.\nDe um total de 24,1 mil homicídios registrados nas 17 unidades da federação naquele ano, houve 8.800 geraram denúncias criminais pelo Ministério Público. A pesquisa Onde Mora a Impunidade divulgou essas informações.\nEla mostra que a qualidade das investigações de assassinatos no Brasil ficou praticamente estagnada em oito anos: a média nacional de casos esclarecidos variou de 32% a 39% desde 2015, com apenas uma exceção registrada no ano de 2018 (quando ficou em 44%).\nAdvogado é morto a tiros em uma das principais avenidas de Luziânia; vídeo