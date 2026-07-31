Os alertas de chuva intensa e vendavais emitidos esta semana levantam uma questão que vai além da meteorologia: a população sabe o que fazer quando recebe esses avisos? Especialistas apontam que o sistema avançou nos últimos anos, mas que ainda é necessário aumentar as medidas de prevenção e o treinamento. Para eles, a redução dos estragos climáticos depende também da forma como os alertas são comunicados e da resposta da população.\nOs eventos climáticos extremos desta semana deixaram mortos em São Paulo e no Rio de Janeiro e provocaram alagamentos, deslizamentos e danos em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul. Os avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) seguem padrões definidos pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), utilizados também em outros países.