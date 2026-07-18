Um jovem de 19 anos matou o próprio irmão, Matheus de Paula Carvalho, de 34 anos, a facadas após uma discussão na madrugada de quinta-feira (16), na residência da família, no Setor Jardim Caravelas, região sudoeste de Goiânia, segundo a Polícia Civil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a Matheus já estava morto e apresentava pelo menos cinco perfurações provocadas por faca, concentradas na região posterior e no lado direito do tórax.\nO nome do suspeito não foi divulgado. Por isso, o DAQUI não conseguiu localizar a defesa dele.\nDe acordo com apuração da TV Anhanguera, testemunhas informaram à Polícia Militar que a discussão começou quando o Matheus teria chegado em casa embriagado, passou a ameaçar o irmão mais novo e derrubou a motocicleta dele.\nOperação prende membros de torcida organizada suspeitos de brigas após jogo