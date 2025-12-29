O Jornal do Campo apresenta uma receita criativa para aproveitar o panetone que sobrou das festas de Natal. O chef Carlos Sidney Neves Brito ensina a preparar um brigadeiro de panetone, uma sobremesa que une o sabor do Natal com o doce mais querido do Brasil.\nA ideia, segundo o chef, surgiu da vontade de inovar na cozinha.\nEu gosto muito de criar receitas. Como eu já gosto de brigadeiro e de panetone, e em casa tinha o panetone, eu falei: 'Gente, vamos unir os dois aqui para ver o que que vai dar'. E deu bom!", conta.\nIngredientes\n395 gramas de leite condensado\n200 gramas de creme de leite\n6 gotas de essência de panetone\n200 gramas de frutas cristalizadas\nLascas de panetone a gosto\nConfeito a gosto para decoração (leite em pó, granulado ou açúcar)\nPaella Caipira: Jornal do Campo ensina receita fácil e deliciosa