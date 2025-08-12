Goiânia deve ser a primeira cidade no mundo a operar regularmente uma frota de ônibus biarticulados 100% elétricos, com a entrada de 21 novos veículos no BRT Leste-Oeste, antigo Eixo Anhanguera, linha gerida pela Metrobus, até o fim deste ano. Trata-se de uma parceria entre o Consórcio BRT e a Volvo, fabricante de veículos pesados.\nSegundo o Consórcio BRT, do total de 21 ônibus, 16 são articulados e 5 biarticulados, com capacidade para até 180 e 250 passageiros, respectivamente. Os biarticulados, com 28 metros de comprimento, passam a ocupar o posto de maiores veículos elétricos em operação diária no planeta, com emissão zero de CO² e operação totalmente silenciosa.\nPara o diretor-executivo do Consórcio BRT, Laércio Ávila, a entrega desses ônibus elétricos representa um avanço histórico para a mobilidade urbana da Grande Goiânia.