A quantidade e o tamanho dos buracos nas ruas de Goiânia crescem com a frequência das chuvas que atingem a cidade. As vias de maior fluxo, em razão do tráfego mais pesado e do aumento do volume de água no espaço, passam a ter buracos maiores. A reportagem verificou problemas em diversos bairros da capital, especialmente nas regiões Sul, Central, Oeste e Leste.\nDe acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), atualmente há 127 solicitações de tapa buracos para serem resolvidos na cidade. Esse número corresponde aos casos em que moradores ou motoristas avisam à secretaria sobre a existência do problema, o que nem sempre ocorre e, assim, as situações só são resolvidas quando há ações de rotinas nos bairros. Em média, os buracos têm sido tapados em até cinco dias úteis a contar desde a manifestação junto ao poder público.