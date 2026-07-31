O buritizal do Parque Buritis Sebastião Júlio Aguiar, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia, ainda aguarda medidas para recuperação ambiental dez meses após um incêndio de grandes proporções consumir parte da área. Enquanto o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) cobra esclarecimentos e ações na área desde 2022, a prefeitura apresentou, no mês passado, um cronograma emergencial que prevê a elaboração de relatório técnico conjunto e a indicação de possíveis medidas de recuperação, prevenção e monitoramento.\nDocumentos técnicos da própria Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) apontam que intervenções feitas para a implantação do parque alteraram a dinâmica hídrica de uma área de vereda, um ambiente natural encharcado do Cerrado onde a água do subsolo chega perto da superfície ao drenar área alagada para viabilizar estruturas urbanas.