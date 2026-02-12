- NEGUINHO BALEADO CAO (1.3373231)\nA família do cão chamado Neguinho, resgatado da rua, denunciou que ele foi baleado dentro de um condomínio, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, e precisou passar por cirurgia. Segundo a tutora, Yeda Guimarães, no início, ela acreditou que o animal teria se machucado sozinho em algum objeto pontiagudo, mas ficou surpreendida após os exames mostrarem uma bala alojada em uma das patas, após atravessar e destroçar o osso da outra perna (veja o vídeo acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nEm nota, ao POPULAR, a Associação de Moradores do Residencial Recanto da Serra, por meio de sua administração, manifestou repúdio a respeito do ato de violência contra o animal. Informou que a administração irá colaborar ativamente com as autoridades (veja a nota completa no final da matéria).