A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) anunciou que a cabeceira da ponte sobre o Ribeirão Anicuns na Avenida Marechal Rondon, entre os setores Centro-Oeste e Residencial Morumbi, na região Norte de Goiânia, terá de ser totalmente refeita. O local sofreu uma erosão devido às chuvas que caíram na capital no sábado (6), que carreou material das margens e da avenida para o leito do rio, sem comprometer a estrutura da ponte (pilares e vigas). As obras começaram nesta terça-feira (9) e devem durar pelo menos 30 dias.\nO diretor de Operações e Conservação da Seinfra, o engenheiro Lucas Augusto Gontijo Borges, explica que o maior risco gerado pela erosão era o maior carreamento da cabeceira e até mesmo que o asfalto cedesse. “A estrutura da ponte está intacta, não teve nenhum problema. O perigo iminente é carrear material”, contou à reportagem.