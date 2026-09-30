-cantor_eduardo_porangatu.mp4 (1.3462317)\nO cabo Ramon Alves, da Polícia Militar de Goiás (PMGO), surpreendeu o público ao subir ao palco e cantar com Eduardo Costa durante uma apresentação do sertanejo. O encontro, realizado no Rodeio Show de Formoso, no norte goiano, foi divulgado pelo militar e já soma cerca de 200 mil visualizações\nNo início da gravação, Eduardo Costa conversa com o público e elogia a afinação e a presença de palco do militar. Em tom descontraído, o cantor comenta que tinha o sonho de ser policial e propõe que ambos interpretem mais uma canção juntos.\nApós uma breve brincadeira sobre o fato de Ramon ser policial militar "Você não pode me levar preso nunca mais", os dois dão sequência à apresentação musical acompanhados pela banda diante da plateia.\nMansão de Glória Pires tem projeto dos anos 80 e mais de 70 ambientes