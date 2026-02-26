A Força Aérea Brasileira (FAB) inicia nesta semana, por meio da Base Aérea de Anápolis, a operação de 10 caças suecos F-39 Gripen E/F na defesa aérea de Brasília. Ao todo, serão 36 unidades entregues até 2032, sendo que a primeira montada no Brasil deve estar pronta em março.\nO contrato para a compra dos 36 caças da Saab, empresa sueca de defesa e segurança aeroespacial, foi firmado em outubro de 2014 entre Brasil e Suécia, num valor estimado em US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 23 bilhões). Em 2022, chegaram ao Brasil as primeiras 4 aeronaves, que começaram a operar em Anápolis. Já em novembro passado, foi entregue a décima aeronave.\nE conforme a Folha de S. Paulo> mostrou no dia 14, o 11º caça deve ser apresentado na fábrica da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), em São José dos Campos (SP), no dia 25 de março. A reportagem mostrou que a aeronave já está pronta, mas ainda não fez decolagem. Não há informação de quando ele será entregue à FAB.