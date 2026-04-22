Uma cachorra foi morta a tiros na frente de uma casa na quadra 606 Sul, em Palmas. A tutora Dulcinéia Marques encontrou a cadela após ouvir disparos. Agora, ela e moradores da região buscam justiça pela morte do animal.
"As imagens mostram que ela ficou mais de 15 minutos aqui no portão, deitada. E eu não ouvia o barulho dela para abrir o portão. Nesse intervalo, alguém lançou, não sei se foi uma lanterna ou se foi um farol, mas só veio o clarão e os disparos. Eu desci correndo quando eu ouvi os tiros. Quando eu cheguei aqui, eu não vi ninguém, só vi ela caída no chão agonizando de dor", contou Dulcinéia em entrevista à TV Anhanguera.
A cachorra, chamada de 'Neguinha', foi resgatada das ruas e estava na família da vendedora há 10 anos.