-VÍDEO: Cachorro é resgatado após cair em cisterna de sete metros em Luziânia (1.3391710)\nUm cachorro foi resgatado após cair em uma cisterna desativada de aproximadamente sete metros de profundidade, no Parque Estrele Dalva VIII, em Luziânia, município do entorno do Distrito Federal, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O resgate ocorreu na tarde desta quinta-feira (26).\nDe acordo com a corporação, o animal teria caído no buraco depois de correr atrás de uma galinha-d’angola. Moradores da região ouviram os latidos vindos de dentro da cisterna, perceberam a situação e acionaram o socorro.\nEnquanto aguardavam a chegada da equipe, vizinhos conseguiram dar água ao cachorro para evitar que ele ficasse desidratado.\nAo DAQUI, o Corpo de Bombeiros disse que esse tipo de ocorrência é considerado comum para a corporação. Segundo eles, apesar da profundidade, o resgate foi rápido e durou cerca de 10 minutos, já que o animal era de pequeno porte.