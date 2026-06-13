A cobertura do teste do pezinho em Goiás diminuiu mais de 11 pontos porcentuais em pouco mais de 10 anos. Ela chegou a 67,46% em 2024, o menor índice da série histórica iniciada em 2012, quando registrava 78,68%. Em 2025, o porcentual apresentou recuperação parcial e alcançou 72,08%. Ainda assim, os dados da triagem neonatal revelam uma tendência de redução no número de recém-nascidos submetidos ao exame, considerado essencial para o diagnóstico precoce de diversas doenças que podem comprometer o desenvolvimento dos bebês.\nA triagem neonatal biológica, popularmente conhecida como teste do pezinho, é realizada por meio da coleta de gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido, depositadas em papel-filtro (sangue seco) para análise laboratorial. A coleta deve ser feita preferencialmente na maternidade ou, quando isso não for possível, na atenção primária, entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, período considerado ideal para garantir a eficácia da triagem.