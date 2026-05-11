Um fenômeno vem se desencadeando no cenário eleitoral nos últimos anos: há menos engajamento da juventude com as eleições. Na quarta-feira (6) foi encerrado o período para emissão, regularização e transferência de títulos de eleitor. Com o fim do prazo, o balanço parcial divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) apontou o encolhimento do eleitorado jovem no Estado.\nApesar de o tribunal ter realizado ao menos 141 mil atendimentos relacionados à emissão do primeiro título até abril de jovens de 18 a 24 anos, houve perda neste grupo de quase 30 mil eleitores desde a última eleição, em 2024. E entre os menores de 18 anos, cujo voto é facultativo, a diminuição foi de praticamente 7 mil.\nUma projeção do Instituto Lamparina e do movimento Girl Up Brasil, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou que, com base nos dados mensais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 1,44 milhão e 1,6 milhão de jovens de 16 e 17 anos deveriam se cadastrar para votar até o fim do prazo da Justiça Eleitoral, o que corresponde a 27,6% da população desta faixa etária.