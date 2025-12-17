A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição nacional de 2026, publicada nesta terça-feira (16), mostra que o governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (UB), é desconhecido por 50%. O levantamento mostra que 40% conhecem o goiano, mas não votariam nele, e 10% conhecem Caiado e votariam no gestor.\nA série de rodadas da Genial/Quaest aponta que, ao longo deste ano, Caiado conseguiu se tornar mais conhecido entre os brasileiros, mas sua rejeição também aumentou. Em janeiro, 68% afirmaram que não conheciam Caiado; 11% disseram que o conheciam e votariam nele; e 21% declararam conhecer o governador, mas não votariam nele na disputa pela Presidência.\nCaiado diz que mantém pré-candidatura à Presidência mesmo após Flávio Bolsonaro anunciar que entrará na disputa