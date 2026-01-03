Ronaldo Caiado (UB), governador de Goiás, comentou em suas redes sociais na manhã deste sábado (3) sobre o ataque dos Estados Unidos da América (EUA) à Venezuela. O político disse que este dia deve entrar para a história como ‘o dia da libertação do povo venezuelano’.\nQue este 3 de janeiro entre para a história como o dia da libertação do povo venezuelano, oprimido há mais de 20 anos pela narcoditadura chavista. Que a democracia, a liberdade e a prosperidade se instalem no país", escreveu.\nCaiado fez o comentário pouco após a afirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Nicolas Maduro e a esposa foram capturados após um ataque à Venezuela.\nEntenda\nO país sul-americano havia afirmado mais cedo que sofrera uma "agressão militar" dos Estados Unidos após múltiplas explosões atingirem a capital, Caracas, e outras regiões do país durante a madrugada. Diante da situação, o país declarou estado de emergência.