Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás e candidato a presidente (Rafaela Araújo/Folhapress)\nO ex-governador e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), foi internado nesta quinta-feira (10) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com a cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar, a internação ocorreu devido a uma faringite aguda.\nO objetivo é acelerar a recuperação para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha", completou o comunicado.\nA faringite aguda é uma inflamação da garganta que causa dor ao engolir, irritação e vermelhidão. Segundo a médica, ele foi submetido a medicação intravenosa (leia o comunicado completo abaixo).\nNa agenda do presidenciável, desta quinta-feira, estava mantida a participação de sabatina à 19h para o podcast Inteligência LTDA, em São Paulo, conforme sua equipe política. Contudo, o próprio podcast anunciou nas redes sociais que a entrevista foi cancelada por motivos de saúde e que uma nova data será divulgada posteriormente.