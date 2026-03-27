A lei que aumenta os valores das pensões especiais relacionadas ao acidente com o Césio 137 deve ser sancionada hoje pelo governador Ronaldo Caiado (PSD). O plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) aprovou o projeto de lei ontem. A mudança ocorre após quase oito anos sem qualquer revisão nos valores.\nO aumento será de quase 70%. O texto, enviado pelo próprio governador à Alego no dia 17 de março, concede um reajuste de 69,92% no valor mensal destinado às 603 vítimas com sequelas desde o acidente em Goiânia, ocorrido em setembro de 1987. O envio coincidiu com a estreia da minissérie 'Emergência Radioativa', da Netflix, no dia 18.\nA alteração diz respeito aos valores recebidos pelos radiolesionados pelo contato direto com a substância radioativa ou os que receberam irradiação superior a 100 RAD. Eles passarão a receber R$ 3.242, ao invés dos atuais R$ 1.908. Para os demais, que recebem a pensão especial vitalícia, o valor do benefício passará de R$ 954 para R$ 1.621.