Depois de ser submetido, nesta segunda-feira (24), por ablação por cateter para tratamento da fibrilação atrial, um procedimento usado para tratar arritmia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O governo estadual informou, em nota, que a intervenção foi bem-sucedida. Não há, no entanto, previsão de alta.\nCaiado recebeu a visita de familiares e está acompanhado das três filhas e da primeira-dama, Gracinha Caiado. O secretário de Saúde de Goiás, Rasível Santos, também esteve com o governador. Santos disse que Caiado está se recuperando bem, já despachou assuntos do governo nesta segunda e atendeu ligações.\nA equipe médica que acompanha Caiado é liderada por Ludhmila Hajjar, profissional próxima à família. O governo afirmou em nota que a intervenção realizada nesta segunda não teve intercorrências, “com restauração do ritmo cardíaco normal e estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento”.